Cinsel ilişkiye girdi; hafızasını kaybetti

İrlanda'da yaşayan 66 yaşındaki bir adam, eşiyle ilişkiye girdikten sonra kısa süreli hafıza kaybı geçirdi.

İrlanda'da ilginç bir vaka ortaya çıktı.

Eşiyle cinsel ilişkiye giren 66 yaşındaki bir adam, dakikalar sonra hafızasını kaybetti.

Önceki günü aklından silindi

İrlanda Tıp Örgütü Resmi Gazetesi'nde yayınlanan bir vaka raporunda, adamın 10 dakikalık ilişkisinden sonra bir önceki güne dair yaşadıklarını unuttuğu belirtildi.

Doktorlar, ilişkiden sonra adamın telefonundaki tarihi görünce "gerildiğini" ve "evlilik yıl dönümünü unuttuğunu" düşündüğünü söyledi. Ancak, aslında bir gün önce eşi ve ailesiyle kutlamıştı.

1 saat sürdü

Rapora göre hafıza kaybı yaklaşık 1 saat sürdü. Adam bu zaman diliminde eşi ve kızına sorular sordu, ardından da hastanenin yolunu tuttu.

Doktorlar: 50-70 yaş aralığında görülebilir

Nörolojik muayene edilen adamın sonuçları normal çıktı. Doktorlar bu durumun, genellikle 50 ile 70 yaşları arasındakileri etkileyen nadir bir durum olduğunu açıkladı.

'Geçici Küresel Amnezi'

Mayo Clinic'e göre bu durum "Geçici Küresel Amnezi (TGA)" olarak adlandırılıyor. TGA yaşayan bazı kişilerin bir yıl öncesine kadar olan olayları dahi hatırlayamayacağı söylenir. Hastalar genellikle birkaç saat içinde hafızalarını geri kazanır.