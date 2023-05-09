Cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulunan Trump'tan ilk açıklama ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, yazar E. Jean Carroll'ın açtığı davada jürinin "cinsel taciz ve iftira" suçundan 5 milyon dolar tazminat ödemesi yönünde aldığı kararı “tam bir rezalet” olarak nitelendirdi.

İHA

E. Jean Carroll’ın ABD’nin eski Başkanı Donald Trump hakkında yaklaşık 30 yıl önce kendisine tecavüz ettiği ve iftira attığı iddiası ile 25 Nisan'da açılan davada görevli olan 3'ü kadın 9 kişilik jüri kararını verdi.

Jüri, yaklaşık 3 saatlik tartışmasının ardından Trump’ı tecavüz yerine cinsel tacizden suçlu bularak 2 milyon dolar ve Carroll’a iftira atmaktan suçlu bularak 3 milyon dolar olmak üzere Carrol’a 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Karar sonrası Trump’tan ilk açıklama geldi.

"Tam bir rezalet"

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, jürinin kararını "tam bir rezalet" olarak nitelendirerek, bunun "tüm zamanların en büyük cadı avının devamı" olduğunu ifade etti.

Trump’ın Sözcüsü Steven Cheung ise, Trump’ın temyize gideceğini söyledi.

Davayı temyize götürecek

Dava temyizde olduğu sürece Trump’ın söz konusu tazminatı Carroll’a ödemek zorunda kalmayacak.

İlk kez yasal olarak cinsel saldırıdan suçlu bulunan Trump, davanın ceza mahkemesi yerine hukuk mahkemesinde görülmesi nedeniyle "cinsel suçlu" olarak kayıt yaptırması gerekmiyor.