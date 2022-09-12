CNBC: Türkiye, Rus turistlerin favori yerlerinden biri

Rus tatilciler, AB'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle giderek artan oranlarda Türkiye'yi ziyaret etmeye başladı. Türkiye'nin geçmişte de Rusların gözde mekanlarından biri olduğu belirtildi.

Türkiye, her mevsim yabancı turistlerin tatil destinasyonları arasında ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

Tarihi dokusu ve kültürel varlıklarının yanı sıra denizleri ve kumsallarıyla tatilcilere eşsiz seçenekler sunan Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da Rus turist yoğunluğu yaşandı.

Türkiye, Rus turistlerin destinasyonu olmayı sürdürüyor

CNBC, "Ruslar için tatiller eskisi gibi değil ama yine de seçenekleri mevcut" başlıklı haberinde bu durumdan bahsetti.

Batı'nın uyguladığı kısıtlamalar ve vize yaptırımları nedeniyle Avrupa'ya gidemeyen Rus vatandaşları, yönünü Türkiye'ye çevirdi.

AB hava sahasının kapatılması seyahati zorlaştırdı

Avrupa Birliği (AB) hava sahasının Ukrayna savaşının başladığı şubat ayında Rus hava yollarına kapatılmasının da seyahat etmeyi zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında birçok tatil destinasyonunun, Rus ziyaretçilere ilişkin payda 2019'a kıyasla önemli bir artış gördüğü kaydedildi.

Türkiye'de Rus tatilci sayısında artış

Söz konusu ülkeler listesinde Türkiye, Maldivler, Seyşeller ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu aktarıldı.

Haberde, "Bu ülkelerin çoğu, savaştan önce de Rus ziyaretçiler için popülerdi. 2019'da Rus turistlerin en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu." denildi.

İlerleyen dönemler için tahmin

Öte yandan Rus turistlerin seyahat etme imkanlarının ilerleyen dönemlerde savaş nedeniyle daha da kısıtlanabileceğine işaret edildi.