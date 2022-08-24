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    CNN International, Rize çayını yazdı

    CNN International, Rize çayını yazdı

    ABD merkezli medya kuruluşu, çayın serüvenini okurlarıyla paylaştı. 2'nci Abdülhamid dönemindeki faaliyetlerden söz edilirken, çay içmenin Türk kültüründeki önemine vurgu yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 14:32
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    Rize, Türkiye'de çay üretiminin en çok yapıldığı yer olarak öne çıkıyor.

    Günlük hayatın vazgeçilmezi olan çay, ABD basınına konu oldu.

    CNN International, "Niye bu ülke diğerlerinden daha çok çay içiyor" başlıklı haberinde, Çayeli ilçesindeki çay tarımından bahsetti.

    Rize'nin çay tarlaları ABD basınında

    İlçeye bağlı Haremtepe köyünden fotoğraflara yer verilerek, "Haremtepe, uçsuz bucaksız yeşil okyanusla çevrili bir adaya benziyor: yemyeşil, çalılık sıralar halindeki çay tarlaları" ifadelerine yer verildi.

    Üreticilerin dik yamaçlarda çay topladığı belirtilerek, "Çay, normalde sadece ekvator bölgelerinde yetiştirilebilir. Ancak bölgenin mikrokliması, bol güneş ve yağmur, çayın burada gelişebileceği anlamına geliyor." denildi.

    "Abdülhamid döneminde imparatorluğun dört bir yanına çay dikilirdi"

    Çayın tarihsel yolculuğundan da söz edilen haberde, "1876'dan 1909'a kadar Osmanlı padişahı olan 2'nci Abdülhamid döneminde, imparatorluğun dört bir yanına çay dikilirdi." notuna yer verildi.

    İngilizler ve Çinlilerin çay konusunda daha fazla dikkat çekebileceği, ancak Türkiye'nin, bazı tahminlere göre dünyadaki kişi başına en yüksek tüketime sahip olduğu belirtildi.

    CNN International, Rize çayını yazdı #1

    Nasıl demlenir ve içilir

    Ortalama bir Türk, yılda dört kilogram yaprak tüketiyor. Uluslararası Çay Komitesi'ne göre, bu, yılda 85 milyon insanın günde dört bardak içmesine eşit.

    Çayın demlenmesinden, "Çaydanlık adı verilen semaver tarzı bir kapta demlenen siyah çay, genellikle düzenli aralıklarla küçük, lale şeklindeki (ince belli) bardaklardan yudumlanır." ifadesi kullanıldı.

    Dünya çayının yüzde 10'unu üretiyorlar

    Aynı haberde, "Çay tüketimi bir yemek keyfi olduğu kadar, aynı zamanda sosyal bir aktivite. Toplumdaki tüm insanları bir arada tutan bir yapıştırıcı gibi. Çay içmek, Türk kültürüyle iç içedir." bilgisi paylaşıldı.

    Verilere işaret edilerek, Türkiye'nin dünya çayının yüzde 10'unu ürettiği ve söz konusu üründen geçen yıl 275 bin ton işlendiği anlatıldı. Çayın çoğunun yurt içinde tüketildiği kaydedildi.

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    "Çaysız yaşamak hayat değil"

    Türk çayının büyümeye ve yeni yönlerde gelişmeye devam ettiği, buna rağmen insanları bir araya getirme yeteneğinin de sürdüğü vurgulandı.

    Rize şehir merkezinde, içinde çarşısı, seyir terası ve müzesi bulunan dev çay bardağı şeklinde, 30 metre yüksekliğinde bir yapının inşa edildiği de anımsatılarak, "Çaysız yaşamak hayat değil." denildi.

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