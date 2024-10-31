CNN: İran, İsrail'in saldırısına 5 Kasım'dan önce sert yanıt verebilir

İHA

ABD'li haber kanalı CNN, üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'in son saldırısına "sert" bir yanıt vereceğini ve bunun muhtemelen ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminden önce geleceğini aktardı.

Kaynak, "İran'ın Siyonist rejimin (İsrail'in) saldırganlığına cevabı sert olacaktır." ifadelerini kullandı.

İRAN-İSRAİL ARASINDA ARTAN GERGİNLİK

İsrail ve İran arasındaki gerginlik, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra artmaya başladı.

İran, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'daki İran büyükelçiliğine saldırmasına karşılık olarak 13 Nisan'da İsrail'e insansız hava aracı saldırısı, 1 Ekim'de ise Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ve Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Abbas Nilfuruşan'ın öldürülmesine karşı 180 balistik füze ile saldırı gerçekleştirmişti.

İsrail ise İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e düzenlediği balistik füze saldırılarına misilleme olarak Tahran'a sert bir yanıt vereceğini belirtmiş, 26 Ekim'de İran'ın Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki 3 askeri noktaya saldırı düzenlemişti. İran, saldırıların "sınırlı hasar" verdiğini, 1'i sivil 4'ü asker olmak üzere 5 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıklamıştı.