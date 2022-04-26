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    CNN, Kaş'ın tarihi ve turistik özelliklerini yazdı

    ABD merkezli medya kuruluşu, yaz tatili öncesi Antalya'nın gözde turistik mekanını okurlarına aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 16:21
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    CNN, Kaş'ın tarihi ve turistik özelliklerini yazdı

    Türkiye'nin eşsiz tatil noktaları, uluslararası basının dikkatini çekmeye devam ediyor.

    Başta Akdeniz sahilleri olmak üzere Türkiye'nin diğer destinasyonları, yeni sezon öncesi turistler tarafından şimdiden ilgi görmeye başladı.

    Akdeniz'in bozulmamış köşesi

    CNN International, "Akdeniz'in güzel, bozulmamış köşesi: Kaş" başlığıyla Antalya'nın turistik ilçesini okurlarına aktardı.

    Engebeli coğrafyaya sahip Kaş'tan fotoğraflara yer verilerek, kentin küçük balıkçı köyü cazibesini korumayı başardığı ve turistlere birçok aktivite sunduğu kaydedildi.

    Kaş'tan tarih fışkırıyor

    Haberde, "Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi Kaş'tan da tarih fışkırıyor. Çok sayıda hanedan ve millete ev sahipliği yaptı. Aslında bir ticaret limanı olarak kurulmuştu." ifadeleri kullanıldı.

    Günümüz Kaş'ının kavşaklarda ve yaya caddelerinde bulunan mezarlarla dolu olduğu belirtilen haberde, "Bu, tarihi deneyimlemeyi çok kolaylaştırıyor." denildi.

    Su, mavinin her rengini alıyor

    Diğer taraftan çoğu turistin deniz için bölgeyi ziyaret ettiği ve suyun mavinin her tonuna büründüğü aktarıldı.

    Plajlardan "rüya gibi" şeklinde bahsedilirken, "Manzara değişikliği ve aynı muhteşem deniz için Büyük Çakıl Plajı'na yürüyün ya da Kaputaş minibüsüne binin." tavsiyesinde bulunuldu.

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