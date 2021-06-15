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    CNN sunucusu Christiane Amanpour'a yumurtalık kanseri teşhisi konuldu

    Takipçilerine seslenen 63 yaşındaki Amanpour, kemoterapi tedavisinin başladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 10:27
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    CNN sunucusu Christiane Amanpour'a yumurtalık kanseri teşhisi konuldu

    CNN International sunucusu Christiane Amanpour, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kansere yakalandığını duyurdu.

    Amanpour, kendisine yumurtalık kanseri teşhisi konulduğunu bildirdi.

    Twitter hesabından görüntülü mesaj paylaşan Amanpour, son dört hafta boyunca inişli çıkışlı günler geçirdiğini kaydetti.

    "KEMOTERAPİ GÖRÜYORUM"

    63 yaşındaki Amanpour, "Kitleyi çıkarmak için başarılı bir ameliyat geçirdim ve şu anda birkaç ay sürecek olan kemoterapi görüyorum." dedi.

    Christiane Amanpour, açıklamasını İngiltere'nin başkenti Londra'daki evinde kurduğu stüdyodan yaptı.

    Christiane Amanpour'a yumurtalık kanseri teşhisi konuldu ViDEO

    CNN sunucusu Christiane Amanpour a yumurtalık kanseri teşhisi konuldu #1

    CNN sunucusu Christiane Amanpour a yumurtalık kanseri teşhisi konuldu #2

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