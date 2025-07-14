Coca-Cola ürünleri raflardan kalkıyor! İşte, nedeni

Dünyaca ünlü içecek üreticilerinden olan ABD merkezli Coca-Cola, bazı ürünlerini raflardan kaldırma kararı ile gündeme geldi.

Dev içecek üreticisi, Avrupa’daki önemli şişeleyicilerinden Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ile uluslararası satın alma ittifakı Epic arasında yaşanan ticari anlaşmazlık nedeniyle zor günler geçirirken alınan karar medyada büyük bir yankıya neden oldu.

Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Edeka, Picnic, Jumbo, Migros ve Intermarché gibi büyük zincir marketler bazı Coca-Cola ürünlerini raflardan indirmeye başladı.

Almanya'nın önde gelen perakende yayın organı Lebensmittel Zeitung’un (LZ) aktardığına göre, Epic ile Coca-Cola arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Taraflar, özellikle “ek koşullar” olarak adlandırılan konularda uzlaşmaya varamadı.

Söz konusu koşulların ise, mağaza içi promosyonlar, ürünlerin raflarda ön plana çıkarılması ve ortak reklam kampanyaları gibi Coca-Cola’nın perakendecilere sağladığı ek katkıları olduğu belirtildi.

İÇECEKLER RAFLARDAN KALKTI!

Yaşanan anlaşmazlıklar üzerine bazı zincirler Coca-Cola ile ilişkileri askıya aldı. Şu ana kadar klasik Coca-Cola şişeleri gibi popüler ürünler etkilenmese de, daha az talep gören bazı içecekler raflardan kaldırıldı.

Öte yandan Coca-Cola, bazı ürünlerin üretimini geçici olarak durdurduklarını da doğruladı.