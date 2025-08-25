Coca-Cola’dan şaşırtan hamle: Türkiye’de yüzlerce şubesi olan kahve zincirini satıyor!

ABD merkezli dünyaca ünlü içecek devi Coca-Cola şaşırtan bir hamle ile gündeme geldi. İngiltere’nin en büyük ana cadde kahve zinciri Costa’yı satışa çıkaran içecek devi süreci hızlandırdı.

Sky News’in özel haberine göre, Atlanta merkezli şirket, Costa için yatırım bankası Lazard ile birlikte potansiyel alıcılarla görüşmelere başladı.

İçecek devinin, 2018 yılında 3,9 milyar sterlin karşılığında bünyesine kattığı Costa’yı elden çıkararak, şekerli içeceklere olan bağımlılığını azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

ÖN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sürecin hızlandığına dair haberler gündemin nabzını tutuyorken, aralarında özel sermaye şirketlerinin de bulunduğu sınırlı sayıda yatırımcıyla ön görüşmelerin yapıldığını aktarıldı.

Yatırım bankası Lazard tarafından yönetilen süreçte, Costa için farklı seçenekler değerlendirilerek ve piyasadan gelecek teklife yönelik ilgiyi ölçülecek.

İlk tekliflerin sonbahar başında gelmesi bekleniyor. Ancak Coca-Cola’nın henüz kesin bir satış kararı almadığı da vurgulanıyor.