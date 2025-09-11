Çocuğu sigara içen aileler yandı! İspanya hükümeti harekete geçti: Para cezası geliyor

İspanya hükümeti, tütün kullanımını kısıtlayan yeni bir yasa taraşıyla gündeme geldi. Meclis’e sunulan tasarıya göre çocuklarının sigara içmesine engel olmayan aileler para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan “tütün yasa tasarısı” ile birlikte dikkat çeken yasaklar geliyor.

Söz konusu tasarıyla birlikte, teraslarda sigara içilmesini yasaklıyor, reşit olmayanların sigara içmesini engelliyor ve elektronik sigara kullanımına sınırlamalar getiriyor.

EBEVEYNLERE CEZA GELİYOR

Tasarının en ilginç olan yanı ise, 18 yaş altındaki çocuklarının sigara içmesini önlemeyen ebeveynlere de doğrudan cezai yaptırım uygulanacak olması.

18 yaş altına sigara satışı yasak olsa da çocukların sigara tüketimine ilişkin açık bir düzenlemenin yer almaması nedeniyle bu boşluğun yeni tasarıyla birlikte doldurulması hedefliyor.

Söz konusu tasarıya göre çocuklarının sigara içmesine engel olmayan ailelere ise 100 avroya (yaklaşık 4 bin 835 lira) kadar para cezası kesileceği belirtiliyor.