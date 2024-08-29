Çocuk felci aşılaması için Gazze'de geçici ateşkes Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de geçici olarak çatışmalara ara verileceğini duyurdu

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği, Gazze'deki tüm çocukların çocuk felci virüsüne karşı aşılanmasını sağlamak için insani ara çağrısında bulunmuştu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşısı yapılması için geçici ateşkes yapılması yönünde ABD'nin teklifini uygun gördüğü yönünde basında çıkan haberleri reddetmişti.

ÇATIŞMALAR GEÇİCİ OLARAK DURACAK

Son yaşanan gelişmeye göre; Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Rik Peeperkorn, yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için 3 ayrı noktada 3'er günlük insani duraklama konusunda anlaştığını duyurdu.

Peeperkorn, aşı kampanyası kapsamında Gazze Şeridi'nin merkezinde, güneyinde ve kuzeyinde 3'er günlük insani duraklamalar yapılacağını belirterek, "Anlaştığımız şekilde kampanya 1 Eylül'de Gazze'nin merkezinde üç gün sürecek ve aşılama sırasında insani bir ara verilecek" ifadelerini kullandı. Peeperkon, ihtiyaç duyulması halinde her bir bölgedeki insani duraklamanın bir gün daha uzatılacağını aktardı.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), aşı kampanyasının İsrail ordusuyla koordineli bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

25 YIL SONRA ÇOCUK FELCİ VAKASI

DSÖ, 23 Ağustos'ta en az bir bebeğin tip 2 çocuk felci virüsü nedeniyle felç olduğunu doğrulamış, söz konusu vaka bölgede 25 yıldır görülen ilk vaka olarak kayıtlara geçmişti.