Çöldeki mucize: Necef Denizi

Irak'ın güney kentlerinden Necef'e bağlı büyük çölde bulunan Necef Denizi, yıllardır ihmal edilmesine rağmen yerli halkın ilgisini çekiyor.

Irak’ta çölün ortasında bulunan Necef Denizi’nde uzun bir kuraklık döneminden sonra son dönemde yağan yağmurlardan sonra su seviyesi yükseldi.

336 kilometre uzunluğundaki Necef Denizi’nde çeşitli kuş ve balık türleri bulunuyor.

Necef Denizi’nin bazı yerleri bataklıkları andırırken Necef kentinin kıyısındaki denize giden yollarda hurma ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanlar dikkat çekiyor.

NECEF DENİZİ İHMAL EDİLİYOR

Merkezi hükümet ve yerel yönetimler, Necef Denizi’ni ihmal etmiş durumda. Deniz kenarı atılan çöpler bakımsızlığı gözler önüne seriyor.

30’A YAKIN BİTKİ TÜRÜ YETİŞİYOR

Necef Denizi’nde çöl iklimine dayanıklı 30’un üstünde bitki türü yetişiyor.

KURAKLIK DÖNEMİNDE TUZ ÇIKARILIYOR

Necef Denizi'nden kuraklık döneminde bol miktarda tuz çıkarılırken Necef'teki evlerde musluklardan akan suyun tuzlu olduğu biliniyor.

Su seviyesinin eksilmemesi ve ülkede güvenlik durumun istikrara kavuşmasıyla Necef Denizi’nin önemli bir turizm merkezlerden birisi olacağı tahmin ediliyor.

YERLİ HALK KURAKLIKTAN ENDİŞELİ

Necefli balıkçı Ali Muheysin denizde meydana gelecek kuraklıktan endişeli olduğunu ifade ederek "Yıllardır burada balık avlıyorum. Tek gelir kaynağımız balıkçılık. Buraya her gün gelip aynı işi yaparız. Balık çeşidinin artması için denizdeki su seviyesinin daha da yükselmesini temenni ediyoruz. Denizin yeniden kuraklıkla karşı karşıya kalmasından endişeliyiz." dedi.

Zuheyr Hasnavi de "Necef'in Kufe bölgesindenim. Akşamları Necef Denizi'ne gelip balık avlamakla vakit geçiriyorum. Necef Denizi çölün ortasında bulunan bir çevre mucizesidir. Burası aynı zamanda turizm bölgesidir. Burada çok sayıda balık çeşidi mevcut ve bir o kadar da balıkçı var. Deniz boyu yol ise yapılı değil ve turizm kapasiteli bu denize karşı ihmal söz konusu. Burası en temel kamu hizmetinden yoksun. Dini turizm merkezi olan Necef kentine yönelik de büyük ihmal var." ifadelerini kullandı.