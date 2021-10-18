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    Colin Powell, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Colin Powell, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Ailesi, Amerikalı eski asker ve siyasetçinin salgın sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Powell, Irak işgalindeki rolüyle hafızalara kazındı.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 15:14
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 16:16
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    ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Ölüm haberini, 84 yaşındaki Powell'ın ailesi verdi.

    ÖLÜM SEBEBİ KORONAVİRÜS KOMPLİKASYONLARI

    Powell, ABD'nin ilk siyahi dışişleri bakanı olarak kayıtlara geçmişti.

    Ailenin açıklamasında, "Colin Powell, koronavirüs komplikasyonları nedeniyle bu sabah yaşamını yitirdi. Olağanüstü ve sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük bir Amerikalı'yı kaybettik." denildi.

    KÖRFEZ SAVAŞI VE IRAK'IN İŞGALİ SIRASINDA GÖREV YAPTI

    1989-1993 yılları arasında ABD genelkurmay başkanı olan Powell'ın görevi sırasında Körfez Savaşı yaşandı.

    Powell, Irak işgali sırasında ise 2001-2005 yılları arasında ABD'nin ilk siyahi dışişleri bakanı olarak görev yaptı.

    Colin Powell, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti #1

    İŞGALDE ABD HALKINI YANITMAKLA SUÇLANDI

    ABD, kitle imha silahları bahanesiyle Irak'ı 2003 yılında işgal etti.

    Eski siyasetçi Powell, ülkesinin işgaline uluslararası destek sağlamaya çalıştığı bir dönemde ABD halkını yanıtmakla suçlanıyordu.

    Aynı yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda uzun bir konuşma yapan Powell, kanıt olduğunu iddia ettiği birtakım unsurlar öne sürmüştü.

    POWELL'IN TARTIŞMALI KONUŞMASI

    Powell, 5 Şubat 2003'teki konuşmasında, "Ölçülü tahminimiz, bugün Irak'ın 100 ila 500 ton arasında kimyasal silah maddesi stoğuna sahip olduğu yönünde. Bu, 16 bin roketi doldurmak için yeterli bir etken.

    100 tonluk bir etkenin en yalın hali bile Saddam Hüseyin'in Manhattan'ın yaklaşık beş katı büyüklüğünde bir alanda toplu kayıplara neden olmasına yol açacaktır." iddiasında bulunmuştu.

    Colin Powell, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti #2

    KİTLE İMHA SİLAHI YALANI

    Colin Powell, işgalin başlangıcından bir yıl sonra yaptığı açıklamada, Irak'ta kitle imha silahları bulunduğu konusunda ABD istihbaratının yanıldığını kabul etmiş, "İstihbaratımız, kitle imha silahları konusunda bariz şekilde hata yapmış." ifadesini kullanmıştı.

    POWELL'IN SİYASİ GEÇMİŞİ

    Powell, 1987'den 1989'a kadar eski Başkan Ronald Reagan'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı. Ardından George H. W. Bush döneminde Genelkurmay Başkanı pozisyonunda bulundu.

    2001 yılında eski Başkan George Bush'un Dışişleri Bakanı olarak atandığında, ABD tarihinde bu rolü üstlenen ilk siyahi kişi oldu. Aynı zamanda ülke tarihindeki en yüksek rütbeli siyahi yetkili olarak kayıtlara geçti.

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