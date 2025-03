İHA

Amerika'da öğrencilerin Filistin'e destekleri sürüyor.

Öğrenciler kendilerini kısıtlayan yöneticilerine rağmen, desteklerini sürdürüyor.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkilileri Khalil’in öğrenci vizesinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiğini ve bu kararın ardından yeşil kartının da geçersiz hale getirildiğini duyurması, üniversite öğrencileri ve aktivistler arasında büyük bir tepkiye neden oldu.

Sosyal medya üzerinden hızla yayılan çağrılar sonucunda, binlerce protestocu New York’un Manhattan bölgesinde bulunan Federal Plaza önünde bir araya gelerek geniş çaplı bir gösteri düzenledi.

GENİŞ KATILIMLI PROTESTO

Gösteriye, Columbia Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra New York Üniversitesi (NYU), City University of New York (CUNY) ve diğer birçok akademik kurumdan öğrenci ve akademisyenler katıldı. Protestocular, sık sık "Özgür Gazze", "Özgür Mahmoud" ve "Üniversiteler Özgür Kalmalı" sloganları atarak, ABD hükümetinin öğrencilere yönelik baskıcı tutumunu eleştirdi.

Protestocular, Khalil’in serbest bırakılmasını talep ederken, aynı zamanda Trump yönetiminin protestocuları sınır dışı etme ve üniversitelerin bütçelerini kesme yönündeki yeni politikalarına karşı çıktı. Eyleme katılan birçok kişi, bu uygulamaların akademik özgürlük, ifade hakkı ve göçmen haklarını ihlal ettiğini savundu.

Columbia Üniversitesi’nden bir öğrenci lider, yaptığı açıklamada, "Mahmoud yalnız değildir. Üniversitelerimizdeki her öğrencinin sesi duyulmalıdır. ICE'nin ve hükümetin, eğitim kurumlarımız üzerindeki baskısına karşı duracağız" dedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Gösterinin başlamasıyla birlikte, New York Polis Departmanı (NYPD) ve Federal Güvenlik Güçleri bölgeyi sıkı güvenlik önlemleri altına aldı. Göstericiler, yürüyüşe geçmelerinin ardından, yaşanan bir arbede sırasında bir kişi gözaltına alındı.

Olay sırasında protestocular, "Mahmoud’u serbest bırakın" sloganları atarak tepkilerini gösterdi. Polis yetkilileri, protestonun büyük ölçüde barışçıl geçtiğini, ancak güvenliği sağlamak amacıyla bazı kişilere müdahale etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

TRUMP YÖNETİMİNİN YENİ POLİTİKALARI

Protesto, Trump yönetiminin yeni göç politikaları ve akademik özgürlüğe yönelik kısıtlamalarına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Yönetimin, protestolara katılan yabancı uyruklu öğrencilerin vizelerini iptal etme yetkisini genişleten yeni düzenlemeleri kamuoyunda büyük tepki çekti.

Özellikle, ICE’nin üniversitelere yönelik artan müdahaleleri ve göçmen öğrencilere yönelik sert politikalar, eğitim camiasında endişe yaratıyor. New York’taki akademik kurumların temsilcileri, bu tür uygulamaların üniversitelerdeki düşünce özgürlüğünü tehdit ettiğini savunuyor.

Protestocular, ICE’nin Khalil’i derhal serbest bırakmasını ve üniversitelere yönelik baskıların sona ermesini talep etti. Ayrıca, ABD yönetimine yönelik baskıyı artırmak amacıyla daha büyük gösteriler düzenleyeceklerini duyurdular.

Öğrenci grupları ve insan hakları aktivistleri, önümüzdeki günlerde Washington DC'de bir ulusal protesto düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Eyleme katılan bir aktivist, "Bu sadece Mahmoud’un meselesi değil. Bu, herkesin özgürlüğü için bir mücadeledir" dedi.