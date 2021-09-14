Conor McGregor ve Machine Gun Kelly arasında fotoğraf kavgası

MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde şarkıcı Machine Gun Kelly ile İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında McGregor bardak fırlattı.

MTV Video Müzik Ödülleri, ABD'nin New York kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Geçen yıl pandemi nedeniyle sosyal mesafeli ve uzaktan bağlantı yoluyla gerçekleştirilen organizasyonun ardından ödüller bu yıl coşkulu bir geceyle dağıtıldı.

İrlandalı dövüşçü Conor McGregor da geceye sevgilisi Dee Devlin ile birlikte katıldı.

İSTEĞİ REDDEDİLİNCE ÇILDIRDI

Ödül töreninin ilerleyen saatlerinde ise şok bir olay yaşandı.

McGregor, Megan Fox ve şarkıcı sevgilisi Machine Gun Kelly ile birlikte fotoğraf çektirmek istedi.

Olumsuz yanıt alan dövüşçü, adeta çılgına döndü.

MTV Müzik Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı FOTO-GALERİ

BARDAK FIRLATTI

Önce Kelly ile sözlü diyaloğa giren Conor McGregor, ardından sinirlerine hakim olamadı.

Ünlü çifte doğru elindeki bardağı fırlatan McGregor'a güvenlik görevlileri müdahale etti.

O sırada Megan Fox da sevgilisini sakinleştirmek için çaba sarf etti.

"ONU TANIMIYORUM"

Olayın ardından açıklama yapan İrlandalı sporcu, Machine Gun Kelly'i tanımadığını dile getirdi.

"Aramızda hiçbir şey olmadı" diyen McGregor, "Çocuk rapçilerle kesinlikle dövüşmüyorum. Onu tanımıyorum bile. Megan Fox ile birlikte olmasının dışında ona dair hiçbir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

ÖNCE TÖKEZLEDİ, SONRA TEKRAR SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Görgü tanıkları ise McGregor'ın içki bardağını atmadan önce tökezlediğini ve sonra kendisini toparlayıp tekrar saldırmaya çalıştığını söyledi.