Cristiano Ronaldo, lüks villası için personel arıyor

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Lizbon'da yaptırdığı 3 bin metrekarelik yeni villasında çalışacak elemanlar arıyor. Ronaldo, villada konaklayacak çalışanlara aylık 6 bin euro maaş ödeyecek.

2022 FIFA Dünya Kupası geride kaldı…

Arjantin’in şampiyon olduğu kupada öne çıkan isim beklenildiği gibi Leonel Messi oldu.

En iyisi kim hala tartışılıyor

Ancak dünya genelinde hala “Leonel Messi mi Cristiano Ronaldo mu?” tartışmaları yapılıyor.

Ve tüm bunların gölgesinde de yıldız futbolcular hayatlarını sürdürüyor.

Lizbon’da lüks villa yaptırıyor

Instagram’ın en çok takip edilen kişisi olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni bir villa yaptırıyor.

Sky Sports Italia'nın haberine göre yıldız oyuncunun yeni villası, Portekiz’in başkenti Lizbon’da…

Cascais’ın Quinta da Marinha semtindeki 3 bin metrekarelik henüz tamamlanmamış lüks villanın bir an önce bitmesi için çalışmalar sürürken, Ronaldo da personel arayışına girdi.

6 bin euro maaş verecek

3 katlı bu villada çalışacak elemanlar arayan Ronaldo, aşçı ve uşak dahil 4 kişilik bir ekibi istihdam edecek.

İş ilanı yayınlayan Ronaldo, villada konaklayacak çalışanlara aylık 6 bin euro maaş ödeyecek.

Villanın değeri 30 milyon euro

Öte yandan Ronaldo'nun 11 milyon euroya aldığı yapı, inşaat çalışmaları bittikten sonra 30 milyon euro değere sahip oldu.

Villada 455 metrekarelik bahçe ve açık alan, tenis kortları, sinema salonları, açık-kapalı yüzme havuzu, spor kompleksi, akıllı ısıtma, 20 araba kapasiteli mega garaj, yer altı koridoru, su altı yürüyüş yolu ve devasa cam bir havuz bulunuyor.