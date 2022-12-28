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    Cristiano Ronaldo, lüks villası için personel arıyor

    Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Lizbon'da yaptırdığı 3 bin metrekarelik yeni villasında çalışacak elemanlar arıyor. Ronaldo, villada konaklayacak çalışanlara aylık 6 bin euro maaş ödeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 17:28
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    Cristiano Ronaldo, lüks villası için personel arıyor

    2022 FIFA Dünya Kupası geride kaldı…

    Arjantin’in şampiyon olduğu kupada öne çıkan isim beklenildiği gibi Leonel Messi oldu.

    En iyisi kim hala tartışılıyor

    Ancak dünya genelinde hala “Leonel Messi mi Cristiano Ronaldo mu?” tartışmaları yapılıyor.

    Ve tüm bunların gölgesinde de yıldız futbolcular hayatlarını sürdürüyor.

    Cristiano Ronaldo, lüks villası için personel arıyor #1

    Lizbon’da lüks villa yaptırıyor

    Instagram’ın en çok takip edilen kişisi olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeni bir villa yaptırıyor.

    Sky Sports Italia'nın haberine göre yıldız oyuncunun yeni villası, Portekiz’in başkenti Lizbon’da…

    Cascais’ın Quinta da Marinha semtindeki 3 bin metrekarelik henüz tamamlanmamış lüks villanın bir an önce bitmesi için çalışmalar sürürken, Ronaldo da personel arayışına girdi.

    Cristiano Ronaldo, lüks villası için personel arıyor #2

    6 bin euro maaş verecek

    3 katlı bu villada çalışacak elemanlar arayan Ronaldo, aşçı ve uşak dahil 4 kişilik bir ekibi istihdam edecek.

    İş ilanı yayınlayan Ronaldo, villada konaklayacak çalışanlara aylık 6 bin euro maaş ödeyecek.

    Cristiano Ronaldo, lüks villası için personel arıyor #3

    Villanın değeri 30 milyon euro

    Öte yandan Ronaldo'nun 11 milyon euroya aldığı yapı, inşaat çalışmaları bittikten sonra 30 milyon euro değere sahip oldu.

    Villada 455 metrekarelik bahçe ve açık alan, tenis kortları, sinema salonları, açık-kapalı yüzme havuzu, spor kompleksi, akıllı ısıtma, 20 araba kapasiteli mega garaj, yer altı koridoru, su altı yürüyüş yolu ve devasa cam bir havuz bulunuyor.

    Cristiano Ronaldo, lüks villası için personel arıyor #4

    Cristiano Ronaldo, lüks villası için personel arıyor #5

    Cristiano Ronaldo, lüks villası için personel arıyor #6

    Cristiano Ronaldo, lüks villası için personel arıyor #7

    Cristiano Ronaldo, lüks villası için personel arıyor #8

    Cristiano Ronaldo, lüks villası için personel arıyor #9


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