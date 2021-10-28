Cristiano Ronaldo mahkemelik oldu

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun, Portekiz’deki evine izinsiz yaptırdığı tenis kortu ve ek bina için dava açıldı. Mahkeme, Ronaldo’ya 2022 yılına kadar süre verdi.

Ülkesi Portekiz'in başkenti Lizbon'un Geres kasabasında 2.3 milyon poundluk bir malikâneye sahip olan Cristiano Ronaldo hakkında, kendi alanı dışındaki yere 3 bin 200 metrekarelik tenis kortu ve bin 235 metrekarelik ek bina inşa ettirdiği gerekçesiyle dava açıldı.

Portekiz mahkemesi, kortun ve binanın yıkılmasını istedi.

Kazandığı 5 Ballon d'Or ile dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan CR7'nin, malikanesine 'yasa dışı' olarak yaptığı tenis kortu ile ek binanın mahkeme tarafından talep edilen yıkılma talebini kabul ettiği de kaydedildi.

“İNŞA ETTİ VE O KADAR ÖNEMLİ BİR ŞEYDEN BAHSETMİYOR”

Konuyla ilgili Portekiz yerel basınına konuşan Geres'in de dahil olduğu Terras de Bouro yerel yönetiminin Başkanı Bay Tibo, “Cristiano Ronaldo, onay için bize bir proje sundu ve sonunda, inşaat izninin olduğu alanda daha sonra ruhsatlı olan bir mülk inşa etti. Ama aynı zamanda izin verilen alanın dışına da inşa etti ve o kadar önemli bir şeyden bahsetmiyor olsak da, bu yasa dışı.” ifadelerini kullandı.

MART 2022'YE KADAR SÜRESİ VAR

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Ronaldo'nun kortunu ve ek binayı yıktırması için Mart 2022'ye kadar süre verildi.

Öte yandan Manchester United'ın yıldızı Ronaldo'nun, Geres'teki söz konusunu evini 2 yıl önce Real Madrid'den eski takım arkadaşı olan ve bir dönem de Beşiktaş forması giyen Pepe'ye sattığı iddia edilse de, malikanenin asıl sahibinin hala Ronaldo olduğu belirtildi.