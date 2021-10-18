Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lourenço ile kameraların karşısına geçti. Erdoğan, savunma sanayii, terörle mücadele ve vize konusunda önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Angola'ya gitti.

Erdoğan, başkent Luanda'da mevkidaşı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı.

Daha sonra görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Lourenço, ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN ANGOLA'DA

Erdoğan, Lourenço ile görüşmede savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkileri masaya yatırdıklarını kaydetti.

Ticaret hacminde 500 milyon dolar hedefini vurgulayan Erdoğan, "Vize meselesinde atacağımız kolaylaştırıcı adımlar, insan ve ürün taşımacılığını hızlandıracaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları ifade etti:

SAVUNMA SANAYİİ, TERÖRLE MÜCADELE...

"Özellikle savunma sanayii ve terörle mücadele alanlarındaki ilişkimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. Afrika ile ilişkilerimizi, Afrika'nın sorunlarına Afrika tarafından çözümler bulunması gibi her alanda bütüncül şekilde ele alıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'da açıklamalarda bulundu VİDEO



HEDEF 500 MİLYON DOLAR

500 milyon dolar hedefine ulaşmak için müşterek gayret sarf etmeliyiz. Altyapı projelerine yönelik fon ve kredi sağlanması konusunda bakanlarımızın temasta olmaları da malumunuzdur. Geniş bir alanda önemli firmalarımızın somut çalışmaları, ikili ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki kararlılığımızın neticesidir.

VİZE KONUSUNDA ADIM ATILACAK



Vize meselesinde atacağımız kolaylaştırıcı adımlar, insan ve ürün taşımacılığını hızlandıracaktır. İş birliğimizi daha da geliştirmeye hazırız.

"TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜ İŞ BİRLİĞİNE HAZIR"

Türk özel sektörü, hastane inşası ve yönetiminden ilaç satışı ve üretimine kadar geniş bir yelpazede iş birliğine hazırdır.

Şu anda heyet üyelerimiz arasında bulunan bakanlarımızın ziyaretleri devam ettirmeleri, THY'nin uçuşları başlatmasıyla daha da kolaylaşacaktır.

İstanbul ile Luanda arası 7 buçuk saat... Bu, işin ne kadar kolaylaştığını da gösteriyor."