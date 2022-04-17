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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda yaptığı görüşmede, İsrail'in saldırılarında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.
    • 17.04.2022 - 18:45
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 19:18
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

    İsrail'in saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye her daim Filistin’in yanındadır" dedi.

    Görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, İsrail saldırılarında vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifa diledi.

    "Tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Abbas'a ifade ettim"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    "Kudüs başta olmak üzere Filistin’de yaşananlar nedeniyle Ramazan’ı buruk geçirirken, İsrail'in saldırılarında vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa diledim.

    Görüşmemizde İsrail'in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahalelerini şiddetle kınadığımı ve Mescid-i Aksa’nın statüsüne ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlerin karşısında duracağımızı Sayın Abbas'a ifade ettim.

    "Türkiye her daim Filistin'in yanındadır"

    Türkiye her daim Filistin’in yanındadır. Yaşananlar Filistinli tüm grupların birlik ve uzlaşı yolunda çalışmasının zaruretini hatırlatmaktadır. Sayın Abbas’a hem itidal telkinleri hem de birlik bakımından sergileyeceği sağduyulu liderlik dolayısıyla şükranlarımı ilettim."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas la görüştü #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas la görüştü #2


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