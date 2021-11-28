Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Reisi ile görüştü

Zirveye katılmak üzere Aşkabat'a giden Erdoğan, burada İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ilk kez bir araya geldi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) kurucu ve üyeleri Türkmenistan'ın başkentinde bir araya gelecek.

28 Kasım'da Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenecek olan zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

TÜRKMENİSTAN'DA İRAN İLE TEMAS

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya gelen Erdoğan, görüşmesini İran yönetimiyle sürdürdü.

ERDOĞAN İLE REİSİ'DEN İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi için bulunduğu ülkede İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

İki lider arasındaki temas, Reisi'nin İran Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından yüz yüze gerçekleştirilen ilk görüşme olarak kayıtlara geçti.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Zirve'nin yapıldığı Karakum Otel'de, basına kapalı gerçekleşen Erdoğan ve Reisi görüşmesi, yarım saat sürdü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı belirtildi.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİ

Bu arada Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, zirvenin yapıldığı otelde karşıladığı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Liderler, resmi karşılama töreni sonrasında açılış oturumuna geçti.

TÜRKİYE-EİT İLİŞKİLERİ

Türkiye, Pakistan ve İran’la EİT'in üç kurucu üyesi statüsünde. Genel olarak ticari ve ekonomik temelli bir organizasyon olarak tanımlanabilecek EİT, Türkiye’yi Orta Asya Cumhuriyetleri ve Güney Asya ülkeleriyle bir araya getiren önemli bir platform niteliği de taşıyor.

Teşkilatın çeşitli alanlardaki faaliyetleri, ilgili Türk kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilirken; Türkiye, önemli rol üstlendiği EİT’nin 1993'te 2'nci, 2002'de 7'nci ve 2010'da 10'uncu zirvesine ev sahipliği yaptı.

Sekretaryası İran'da, ekonomik bürosu Türkiye'de, bilimsel bürosu ise Pakistan'da ulunan EİT'nin genel sekreterliğini Hadi Soleimanpour yürütüyor.