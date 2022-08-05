Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in Soçi'deki görüşmesi dünya basınında

Çeşitli gazeteler, kritik zirvede yapılan açıklamaları anlık olarak aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Uluslararası medya kuruluşları, görüşmeyi yakından takip ederek, son dakika gelişmelerini okurlarıyla paylaştı.

Guardian: Suriye ve Ukrayna'yı görüşecekler

Guardian, Erdoğan'ın, Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğini ve Rus mevkidaşı Putin ile Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüşeceğini söylediğini aktardı.

Haberde, "Erdoğan, Karadeniz'in Soçi kentinde yapılacak görüşme öncesinde Putin'in karşısında otururken bu yorumları yaptı." denildi.

Putin teşekkür etti

Putin'in, Erdoğan'a tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasındaki rolünden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.





Al Jazeera: Ticari ve ekonomik anlaşma arayışı var

Görüşmenin detaylarının canlı anlatıldığı Al Jazeera'nin haberinde, Putin'in, Erdoğan'a Moskova ile Ankara arasındaki ticari ve ekonomik bağları ilerletecek bir anlaşma imzalamayı umduğunu söylediği belirtildi.

Putin'in, "Umarım bugün ticari ve ekonomik bağlarımızın geliştirilmesine ilişkin ilgili bir muhtıra imzalayabileceğiz." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Foreign Policy'nin Suriye operasyonu ayrıntısı

Foreign Policy dergisi, "Erdoğan, Suriye operasyonu için Putin ile görüştü." diye yazdı.

Konuyla ilgili, "Türk lider, özel askeri operasyonu hazırlarken, üç hafta içinde ikinci kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor." ifadesi kullanıldı.

"En çarpıcı olanı, tahıl sevkiyatlarını yeniden başlatma anlaşması"

Putin ve Erdoğan'ın, en son üç haftadan kısa bir süre önce İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldiği anımsatıldı.

Her iki ülkenin, Ukrayna'da yaşanan savaş konusundaki farklılıklarına rağmen, diplomatik adımlar attığına vurgu yapılarak, "En çarpıcı olanı, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatlarını yeniden başlatma anlaşması oldu." denildi.

Associated Press: Türkiye, 22 milyon ton tahılın önünü açtı

Associated Press, Ukrayna ve Suriye konularının, Rusya'da Erdoğan-Putin görüşmesinin gündem maddelerinin başında gelmesinin beklendiğini aktardı.

"Görüşmenin başında konuşan Erdoğan, müzakerelerinin 'Türkiye ve Rusya'nın bölgede oynadıkları rolü ortaya koymaya' yardımcı olacağını kaydetti." notu paylaşıldı.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in, geçen ay, Rusya ile Ukrayna arasındaki aracılık anlaşmalarına yardımcı olarak Ukrayna'nın mahsur kalan 22 milyon ton tahıl ve diğer tarım ürünlerini ihraç etmesinin önünü açtığına dikkat çekildi.





Reuters: Türkiye'nin her iki tarafla temaslarının önemini vurguluyor

Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın iki haftadan biraz fazla bir süre içinde ikinci kez bir araya geldiğini belirten Reuters, tahıl koridoru anlaşmasının, NATO üyesi Türkiye'nin her iki tarafla diplomatik temaslarının önemini vurguladığı notuna yer verdi.

Türkiye'nin, Rusya'nın saldırılarını eleştirmesine ve Ukrayna'ya silah sağlamasına rağmen, Moskova'ya yaptırım uygulamayarak "Batılı müttefikleriyle bağlarını kopardığı" görüşü ileri sürüldü.





Kommersant: Avrupalı ortaklar, Türkiye'ye minnettar olmalı

Rusya basınından Kommersant, Putin'in "Avrupalı ortaklar, gazımızın Avrupa pazarına kesintisiz geçişini sağladığı için Türkiye'ye minnettar olmalıdır." ifadesini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Görüşmelerimizin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Buraya enerji iş birliği konularını, Karadeniz'deki tahıl ihracatı konularını, turizmi, bölgesel konuları dahil ediyorum." şeklindeki açıklamalarına işaret edildi.





TASS: Türkiye ve Rusya, çok büyük katkı sağladı

Avrupa'ya Rus doğalgazı sağlamanın en önemli hatlarından olan Türk Akım'la ilgili Putin'in sözlerini paylaşan TASS haber ajansı, Rus liderin "Erdoğan'ın Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracatını organize etmedeki başarılarına dikkat çektiğini" hatırlattı.

Haberde, "Her iki başkan da Suriye'deki durumu tartışmaya istekli olduklarını dile getirdiler. Putin, 'Burada Türkiye ve Rusya, durumun normalleşmesine çok büyük katkı sağladı.'" ifadelerini kullanıldı.



