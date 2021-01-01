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Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin yeni yılını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin yeni yılını tebrik etti

Aliyev, Tokayev ve Tatar gibi isimlerle görüşen Erdoğan, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.