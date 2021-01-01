Euro
9.0747
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
219.100
0.75%
EXEN Coin
11.22
-0.53%
8ºC
İstanbul
Açık 8 C

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin yeni yılını tebrik etti

    Aliyev, Tokayev ve Tatar gibi isimlerle görüşen Erdoğan, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.
    • AA
    • 01.01.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 17:22
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin yeni yılını tebrik etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler telefonda görüşme gerçekleştirdi.

    Görüşmelerde karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulunuldu.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

    LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

    Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ...

    Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin yeni yılını tebrik etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir