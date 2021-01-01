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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin yeni yılını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerin yeni yılını tebrik etti
Aliyev, Tokayev ve Tatar gibi isimlerle görüşen Erdoğan, ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.
- AA
- 01.01.2021 - 17:15
- Güncelleme : 01.01.2021 - 17:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile liderler telefonda görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmelerde karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmelere ilişkin bir açıklama yaptı.
LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ
Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ...
Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.