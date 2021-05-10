Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ve İsmail Heniyye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ve İsmail Heniyye ile görüştü

Erdoğan, iki ayrı telefon görüşmesinde, İsrail'in uyguladığı terörü durdurmak için tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı.

Türkiye'den, ilk andan itibaren saldırıya sert tepkiler yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABBAS VE HENİYYE İLE GÖRÜŞME

Erdoğan, son olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil, bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını ifade etti.

"DÜNYAYI HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.

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