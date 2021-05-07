Kahire ile yeniden kurulan üst düzey diyaloğa değinen Erdoğan, Mısır halkıyla Türk milletinin tarihe dayalı olan birlikteliğin altını çizdi.

Türkiye ve Mısır heyetlerinin Kahire'de yaptığı istikşafi nitelikli görüşmeler dün tamamlandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmeler samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirilmiştir." denildi.

MISIR AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, Mısır ile diplomatik temasları değerlendirdi.

Mısır halkını Yunan halkıyla birlikte görmenin kendilerini üzecek bir gelişme olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır ile diplomatik temasları değerlendirdi ViDEO

"TARİHTEN GELEN BİRLİKTELİĞİMİZİ YENİDEN KAZANMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

"Mısır halkına yönelik tavrımız çok olumludur. Mısır halkıyla Türk milletinin tarihe dayalı olan bir birlikteliği vardır. Onun için de bir düşman kardeşler olarak değil, dost olarak Mısır halkıyla olan, tarihten gelen bu birlikteliğimizi yeniden kazanmanın, yeniden devam ettirmenin gayreti içerisindeyiz.

"YUNAN HALKIYLA BİRLİKTE GÖRMEK BİZİ ÜZER"

Daha önce de söylediğim gibi Mısır halkını zorla Yunan halkıyla birlikte görmek bizi üzer. Onlarla dayanışma içerisinde olduğunu görmek bizi üzer. Şimdi yeni süreç başladı. Bu süreç içerisinde önce istihbarat örgütlerimiz görüşmelere başladılar. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı teşkilatımızın mensupları başladı. Bunu genişleterek, geliştirerek devam ettireceğiz."