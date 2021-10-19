Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da

Erdoğan ve heyetini taşıyan uçak, başkent Lome'ye iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Erdoğan'ı havalimanında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri devam ediyor.

Erdoğan, kıtadaki turu kapsamında ilk olarak Angola'ya gitmişti.

ERDOĞAN'IN AFRİKA TURU

Buradaki temaslarını tamamlayan Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 15.15'te Togo'nun başkenti Lome'ye ulaştı.

TOGO CUMHURBAŞKANI KARŞILADI

Erdoğan, Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'nda Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Lome'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togo'ya ulaştı VİDEO