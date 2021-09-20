BM'nin karşısında yer alan bina, Erdoğan tarafından ziyaret edildi. Erdoğan'a çok sayıda davetli eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere ve Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için ABD'ye gitti.

ABD'deki programına başlayan Erdoğan, New York'ta bugün Yeni Türkevi Binası'nın açılışını yapacak.

ERDOĞAN TÜRKEVİ'NDE

Erdoğan, açılıştan önce BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında konumlanan binada incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

20 BİN METREKARE ALANA SAHİP

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'nin yanında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi Binası'nı inceledi ViDEO

TOPLANTI, SERGİ SALONLARI, LOJMANLAR...

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Türkevi Binası, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

DİKKAT ÇEKEN TASARIM

Türkevi Binası'nın projesi, Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi.

Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselen Türkevi Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebiliyor.

NEW YORK'UN SİLÜETİNE EKLENDİ

Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.

Türkevi Binası'nın kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek yapıldı.

ÇEVRE DOSTU GÖKDELEN

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayan depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip bina, çevre dostu gökdelen özelliği taşıyor.

Türkevi Binası New York'un simge binalarından olmaya hazırlanıyor. Binanın yapımını ise Türk-ABD ortaklığında bir şirket üstlenmişti.