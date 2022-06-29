Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına devam ediyor...

Ukrayna-Rusya savaşı, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üye olma süreci ve daha birçok konunun gündeme geldiği zirve, son yılların en önemli zirvesi olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

"Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz"

Zirvede merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Biden görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesi yaptığı açıklamada, temasların yarın da devam edeceğini belirtti. Erdoğan, "NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir. Ukrayna savaşında denge politikası yürütüyoruz." vurgusu yaptı.

Türkiye'ye teşekkür

Görüşme başlarken, basın mensuplarına demeç veren iki lider samimi görüntüler verdi. ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna savaşı sırasında yürüttüğü diploması faaliyetleri için teşekkür ederek sözlerine başladı.

Joe Biden, "Ukrayna tahılında çabaları için Türkiye'ye teşekkür ederim. İsveç ve Finlandiya konusuyla ilgili de teşekkür ediyorum." dedi.

Görüşme teklifi ABD'den geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Madrid'e hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunmuştu. ABD Başkanı Joe Biden'la bir görüşme yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik." ifadelerini kullanmıştı..

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı VİDEO







