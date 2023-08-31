Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin 4 Eylül'de görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Eylül’de Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği açıklandı.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in yapılması planlanan görüşmesiyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vladimir Putin'in görüşeceği tarih netleşti.

Erdoğan ve Putin, 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek.

Gündem maddesi tahıl koridoru ve Ukrayna savaşı

İki liderin görüşmesinde ise masada önemli konular yer alacak.

Görüşmede, Rusya'nın temmuzda ayrıldığı Tahıl Koridoru Anlaşması'nın tekrar devreye alınması ve Ukrayna'daki savaş konuları ele alınacak.

Bu iki konunun yanı sıra iki ülke arasındaki iş birliklerinin artırılması ve ticaret hacminin genişletilmesi de masada olacak.

Hakan Fidan da Lavrov ile görüşecek

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanları düzeyinde de bir gelişme yaşanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ise, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyurulmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, Fidan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bir araya geleceği belirtilmişti.