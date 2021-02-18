Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya konuları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımların ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler de değerlendirildi.

KARA VE DEMİR YOLU HATLARI İÇİN ÜÇLÜ GÖRÜŞME ÖNERİSİ

Erdoğan, görüşmede, Dağlık Karabağ’da 11 Ocak Mutabakatı’nı takiben çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması konusunda Türk ve Rus uzmanların, Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini ifade etti.

Ağdam’daki Ortak Merkez'in ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini dile getirdi.

SURİYE VE LİBYA MESELESİ

Suriye meselesini en kısa sürede çözüme kavuşturmanın ortak menfaat olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya’da da barış ve istikrar için oluşan fırsatın heba edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.