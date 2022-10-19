İşgalden kurtarılan Zengilan kentinde yeni havalimanının açılışını yarın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev yapacak.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Zengilan yeniden canlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, geçtiğimiz aylarda işgal nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişinin dönmesi için program başlatmıştı.

Başlayan göç süreci sonucu vatandaşlar yeniden ata yurtlarında yaşamaya başladı.

Öte yandan işgalden kurtarılan bölgelere havalimanı yapılması için düğmeye basıldı.

1,5 yılda tamamlandı

Kurtarılan bölgelerdeki ikinci havalimanı olan Zengilan Havalimanı'nın temeli, 26 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atılmıştı.

En yüksek uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen havalimanı 1,5 yılda tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengilan Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı olacak VİDEO



Havalimanına inen ilk devlet başkanı

Yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in açılışını yapacağı havalimanı, törenin ardından hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanı'na inen ilk devlet başkanı olacak.

Saatte 200 yolcuya hizmet verecek

Pisti 3 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki havalimanı, saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Peronu 8 uçak kabul edecek şekilde tasarlanan havalimanına, büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek.

İlk teknik uçuş 9 Eylül'de yapıldı

Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.

Öte yandan ülkenin en büyük yolcu uçağıyla ilk teknik uçuş 9 Eylül'de gerçekleştirildi.

Laçın'da da havalimanı planlanıyor

AA'nın aktarımına göre; 14 Ekim'de imzalanan kararname ile Zengilan Havalimanı'na, "uluslararası havalimanı" statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar alındı.

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki Fuzuli Havalimanı da faaliyetler sürerken, Laçın'da da havalimanı yapılması planlanıyor.