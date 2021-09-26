Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 mesajı

CBS'e konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan ikinci grup hava savunma sistemi satın almak niyetinde olduğunu söyledi.

ABD'nin CBS televizyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı röportajın devamını yayınladı.

Face the Nation programında Margaret Brennan'a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hangi savunma sistemlerini alacağına kimsenin karışamayacağını belirtti.

"TÜRKİYE, RUSYA'DAN İKİNCİ GRUP HAVA SAVUNMA SİSTEMİ SATIN ALMA NİYETİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hala Rusya'dan ikinci grup hava savunma sistemi satın almak niyetinde olduğunu dile getirdi.

Erdoğan: Hangi ülkeden ne alacağımıza kimse müdahale edemez VİDEO

BIDEN'LA YAPTIĞI GÖRÜŞMELERE DE DEĞİNDİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptıkları görüşmelerde Türkiye'nin insan hakları siciliyle ilgili sorunları hiç gündeme getirmediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİNE YARDIMI BİZİ ÜZER"

"ABD terör örgütlerine silah yardımı yapıyor, bunun sona ermesi gerekiyor. Biz de ABD de NATO müttefikiyiz, terör örgütlerine böyle yardım ediliyorsa bu bizi üzer ve bunu söyleriz."