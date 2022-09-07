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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya uyarısı, Yunanistan'da gündem oldu

    Yunanistan'da yayın yapan medya kuruluşları, Erdoğan'ın Balkan turunda yaptığı uyarıya geniş yer ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 08:59
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya uyarısı, Yunanistan'da gündem oldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'e düzenlediği resmi ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Atina yönetimini bir kez daha uyardı.

    Erdoğan, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' diyorsak, ne dedim? Vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim, bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

    Yunanistan'da gündem Erdoğan'ın açıklamaları

    Yunanistan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini ilk sayfalarından okurlarına duyurdu.

    The Toc adlı internet sitesi, "Türkiye her düzeyde zorlukları tırmandırıyor: Atina'da Fransız kalkanı" başlıklı haberinde Erdoğan'ın ifadelerini aktardı.

    "Türkiye Cumhurbaşkanı, Atina'yı uyardı"

    Haberde, "'Bir gece aniden gidebiliriz' diyen Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkemizi önümüzdeki dönemde Ankara ile ne tür ilişkiler kurmak istediğini seçmek zorunda kalacağı konusunda uyardı." denildi.

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, 12 Eylül'de Paris'e giderek burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme yapacağı belirtildi.

    "Miçotakis-Macron görüşmesinin gündemini değiştirecek"

    Miçotakis-Macron zirvesinde enerji krizinin ele alınmasının beklendiği belirtilerek, "Ancak son gelişmeler, görüşmelerin gündemini değiştirecek." notu paylaşıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Atina ya uyarısı, Yunanistan da gündem oldu #1

    CNN: Bir gece aniden gelebiliriz

    CNN Yunanca, "Erdoğan: Bir gece aniden gelebiliriz" başlığıyla verdiği haberinde, Türk Cumhurbaşkanı'nın uyarısını yinelediğine dikkat çekildi.

    Erdoğan'ın, Ankara'daki kabine toplantısından sonra, "Yunanistan bizim seviyemizde değil; siyasi, ekonomik ve askeri olarak eşit değil." dediği anımsatıldı.

    Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turunun Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'ı kapsadığı kaydedildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Atina ya uyarısı, Yunanistan da gündem oldu #2

    Kathimerini: Yunanistan'ı tehdit etti

    Kathimerini, "Erdoğan ısrarcı: Yunanistan'ı yine tehdit etti" şeklindeki manşete yer verdi.

    "Türk Cumhurbaşkanı, Ege'de Türk uçaklarının Yunan tacizi konusunda ısrar etti." ifadesi kullanıldı.

    Aynı haberde, "Bosna Hersek'e gitmeden önce konuşan Erdoğan, Ankara'nın NATO ile Türk F-16 savaş uçaklarının S-300 uçaksavar sisteminin radarı tarafından kilitlendiği iddiasıyla ilgili görüşmelerde bulunduğunu kaydetti." denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Atina ya uyarısı, Yunanistan da gündem oldu #3

    Skai: Sabır tükendiğinde gereken yapılır

    "Erdoğan, Yunanistan'a tehditleri artırdı: Sabır tükendiğinde gereken yapılır" diyen Skai televizyonu da Erdoğan'ın Bosna Hersek ziyaretinden fotoğraf paylaştı.

    Haberde, "Türk Cumhurbaşkanı, doğrudan Yunanistan'ı işgal etmekle tehdit ediyor." iddiası ortaya atıldı.

    Atina'yı eylemleri konusunda uyardığı belirtilen Erdoğan'ın, "Sabrın sonu selamettir. Biz de o selameti gördüğümüz anda gereğini yaparız. Bunu da Yunanistan'ın ben bildiğine inanıyorum." ifadeleri aktarıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ın Atina ya uyarısı, Yunanistan da gündem oldu #4

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a harekat açıklaması ViDEO


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