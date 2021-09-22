Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki konuşması dünya basınında

Medya kuruluşları, Erdoğan'ın Genel Kurul'daki sözlerini manşetlerine taşıdı. Özellikle iklim konusundaki mesajlara vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 76'ncı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti.

Konuşmasında dünya genelinde sel felaketlerinin ve orman yangınlarının yaşandığı bir dönemde iklim krizine dair mesajlar veren Erdoğan'ın sözleri, dünya basınının gündemindeydi.

İKLİM ANLAŞMASI MESAJI

France 24'ün "Erdoğan, BM'ye Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacağını söyledi" başlıklı haberinde, Ankara'nın küresel ısınmayı tetikleyen emisyonları azaltmayı hedefleyen anlaşmayı Nisan 2016'da imzaladığı belirtildi.

GELECEK AY MECLİSİN ONAYINA SUNULACAK

Ancak anlaşmanın henüz parlamentoda onaylanmadığı belirtilerek, Erdoğan'ın "Anlaşma çerçevesinde kaydedilen ilerlemenin ardından aldığımız kararı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Paris İklim Anlaşması'nı önümüzdeki ay meclisimizin onayına sunmayı planlıyoruz." dediği kaydedildi.

"DÜNYA DOĞANIN DENGESİNE SAYGI GÖSTERMEMİZİ BEKLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya, topraklarında milyonlarca canlıyı kucaklarken, bu cömertliğe karşılık bizden sadece doğanın dengesine saygı göstermemizi bekliyor." şeklindeki ifadesi aktarıldı.

"KİMSENİN BUNA HAKKI YOK"

Ancak Erdoğan'ın, dünyanın en büyük kirleticisinin "iklim değişikliğine karşı mücadeleye en büyük katkıyı yapması gerektiğini" vurguladığına da dikkat çekildi.

Erdoğan, konuya ilişkin "Bu sefer kimsenin 'Ben güçlüyüm, faturayı ödemiyorum' demeye hakkı yok." diye konuştu.

"GLASGOW'DAKİ KONFERANSTAN ÖNCE..."

Bloomberg de Türkiye'de Paris İklim Anlaşması'nın, gelecek ay meclis onayına sunulacağını anımsattı.

Erdoğan'ın, "Glasgow'da düzenlenecek İklim Değişikliği Konferansı'ndan önce karbon nötr hedefli anlaşmanın onay aşamasını öngörüyoruz." sözlerine yer verildi.

"TURKOVAC ÇOK YAKINDA TÜM İNSANLIĞIN HİZMETİNE SUNULACAK"

İklim değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını aktaran El Cezire, diğer taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelede Erdoğan'ın açıklamasını okurlarına duyurdu:

"On milyonlarca insan hala virüsün pençesindeyken, aşı milliyetçiliğinin yapılıyor olması insanlık için bir yüz karasıdır. Yerli aşımız TURKOVAC, çok yakında tüm insanlığın ve milletimizin istifadesine sunulacaktır."

Suriye konusunda ise Erdoğan, "Uluslararası toplum, Suriye krizinin bir 10 yıl daha sürmesine izin veremez. Bölgedeki terör grupları arasında ayrım yapmak ve onları vekil olarak kullanmak kabul edilemez." ifadelerini kullandı.