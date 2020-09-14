Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose ceketleri Almanya'nın gündeminde

Alman gazetesinde yayınlanan yazıda Erdoğan’ın siyasette olduğu gibi kıyafet konusunda da yerleşik normların dışına çıktığı ve kendi vizyonunu ortaya koyduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman Die Welt gazetesine haber oldu.

Die Welt gazetesinde, 'Erdoğan’ın kazanan ceketi moda dünyasını nasıl etkiliyor?' başlıklı bir yazı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘ekose desenli ceketlerini’ konu alan yazıda, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de koyu ve tek renk takım elbiseler norm olarak görülürken, Erdoğan’ın ekose desenli ceketlerinin dikkat çektiği belirtildi.

Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasette olduğu gibi kıyafet konusunda da yerleşik normların dışına çıktığı ve kendi vizyonunu ortaya koyduğuna işaret edilirken, görüşlerine yer verilen moda tasarımcısı Ferruh Karakaşlı, "Erdoğan giysileriyle 'vizyonları olan farklı bir şahsım. Norma bağlı kalmıyorum' mesajı veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

"MUHALİFLERİ EKOSE SATIN ALMIYOR"

Modacı Karakaşlı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aynı zamanda rahat ve geniş kesimli takım elbiseler tercih etmesine ilişkin ise, "Bunun moda ile pek ilgisi yok. AK Partililer çok çalışan ve namaz kılan insanlar. Bunun için bilinçli olarak geniş kesim takım elbiseler giyiyorlar" ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın ceketlerindeki desen ve kesim seçiminin modaya uymasa da siyasi olarak başarılı olduğunu vurgulayan Karakaşlı, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ekose deseni tercih ettiğinden bu yana moda tasarımcılarının AK Parti muhaliflerine artık ekose hiçbir şey satamadıkları" yorumunu yaptı.

"ATATÜRK GİBİ TARİHE GEÇECEK"

Atatürk’ün politikalarının yanı sıra kıyafet stili ile de hatırlandığını kaydeden Ferruh Karakaşlı, "Erdoğan da Atatürk gibi tarihe geçecek; ama belki ondan farklı olarak sadece siyasetiyle. Erdoğan’ın siyaseti, kıyafet seçiminden çok daha güçlü. Hiç de fena hatırlanmayacak. Yaptırdığı otoyollar, köprüler, altyapı projeleriyle anılacak" görüşünü dile getirdi.