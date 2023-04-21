Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hanelere ücretsiz doğalgaz mesajını dünya konuşuyor Karadeniz'deki rezervden bir yıl süreyle hanelere ücret alınmadan aktarılacak gaz, uluslararası basında gündem oldu. Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlığını artırdığına dikkat çekildi.

ensonhaber.com

Zonguldak'ın Filyos beldesi, tarihi ve görkemli bir törene ev sahipliği yaptı.

Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle karaya ulaştırıldı.

Evlere ücretsiz doğalgaz

Erdoğan, "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." dedi.

Tören ve Erdoğan'ın verdiği mesajlar, uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Reuters: Erdoğan söz verdi

Londra Reuters, "Erdoğan, Karadeniz'e ilk saha sevkiyatından sonra ücretsiz gaz sundu." diye yazdı:

Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilen rezervden karadaki santrale ilk doğalgaz sevkiyatını başlattı. 14 Mayıs seçimlerinden önce hane halkı için ücretsiz doğalgaz sağlama sözü verdi.



Hükümet, büyük enerji ve altyapı projelerini sergiledi. Erdoğan, tüm hanelerin tüketimi için sınırsız doğalgazın önümüzdeki ay ücretsiz olacağını söyledi.

Middle East Eye: Türkiye, enerjideki bağımsızlığını artırıyor

Yine Londra merkezli Middle East Eye internet sitesi, "Erdoğan yerleşim bölgelerine ücretsiz Karadeniz gazı sundu" manşetini attı.

Türkiye'nin söz konusu gaz rezerviyle enerjideki bağımsızlığını artırdığına dikkat çekildi. Erdoğan'ın, hanelere ücretsiz gaz dağıtımına ilişkin sözlerine yer verildi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram dolayısıyla hanelerde tüketilen doğalgazın bir ay boyunca ücretsiz verileceğini ve hane başına 625 lira tasarruf edileceğini söyledi.



Konut mutfak ve banyolarındaki gaz tüketiminin de bir yıl boyunca ücretsiz olacağını ve ayda yaklaşık 25 metreküp dağıtılacağını söyledi. Hesaplamalar, 125 lira tasarruf yapılacağını gösteriyor.

Rfi: Erdoğan ilk sevkiyatı başlattı

Fransa basınından Rfi, "Erdoğan, Karadeniz'den ilk doğalgaz sevkiyatını başlattı" diyerek okurlarını bilgilendirdi.

Erdoğan'ın "Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda tarihi bir adımdan" söz ettiği aktarıldı ve "Tam kapasiteye ulaştığımızda ülkemizin gaz ihtiyacının yüzde 30'unu Karadeniz rezervleri sayesinde karşılayacağız." ifadesine yer verildi.

Bloomberg: Avrupa'ya ihraç etmeyi umuyor

ABD merkezli Bloomberg, Erdoğan'ın, hanehalkına bir yıl süreyle doğalgaz faturalarında indirim sözü verdiğini belirtti ve şu ayrıntıları paylaştı:

Ücretsiz olacak miktar her hane için aylık 25 metreküp. Yerli gaz, gelecek ay hanelere ulaşacak.



Türkiye Petrolleri, gelecekte bu hacmin bir kısmını Avrupa'ya ihraç etmeyi umuyor. Gerekirse iç piyasaya da öncelik verecek.