Fatih Dönmez: Karadeniz'de yanan bu meşale sönmez artık

Filyos Limanı'nda tarihi anlar yaşanıyor..

Enerji sektöründe bağımsızlık yolunda atılan adımlar bugün meyvesini veriyor.

Karadeniz gazı, Filyos Limanı'nda düzenlenen Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni’nde karaya çıkarılıyor.

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

Yüzyıl sonra bir başka gemi. Yine Karadeniz'in suları Fatih Sondaj gemisi bir milletin kaderinin değişmesinde başrol oynadı. Yılmadık, ümitsizliğe kapılmadık sonunda başarabileceğimizi biliyorduk. Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, her türlü yıldırmaya rağmen başardık. Bir hayalimiz vardı inandık, mücadele ettik. Her türlü ön yargıyı yıktık, arayamazsınız dediler aradık bulamazsınız dediler bulduk çıkaramazsınız dediler çıkardık. Bugün Filyos'ta Türkiye'nin enerjide bağımsızlık ateşi dalga dalga yayılıyor. Bu meşale sönmez artık.