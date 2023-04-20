Fatih Dönmez: Karadeniz'de yanan bu meşale sönmez artık

AA & Ensonhaber

Filyos Limanı'nda tarihi anlar yaşanıyor..

Enerji sektöründe bağımsızlık yolunda atılan adımlar bugün meyvesini veriyor.

Karadeniz gazı, Filyos Limanı'nda düzenlenen Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Töreni’nde karaya çıkarılıyor.

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

Yüzyıl sonra bir başka gemi. Yine Karadeniz'in suları Fatih Sondaj gemisi bir milletin kaderinin değişmesinde başrol oynadı. Yılmadık, ümitsizliğe kapılmadık sonunda başarabileceğimizi biliyorduk. Geldiğimiz noktada her türlü zorluğa, her türlü yıldırmaya rağmen başardık. Bir hayalimiz vardı inandık, mücadele ettik. Her türlü ön yargıyı yıktık, arayamazsınız dediler aradık bulamazsınız dediler bulduk çıkaramazsınız dediler çıkardık. Bugün Filyos'ta Türkiye'nin enerjide bağımsızlık ateşi dalga dalga yayılıyor. Bu meşale sönmez artık.

Bu eser 85 milyonun, bu gurur tüm Türkiye'nin. Karadeniz gazı dünyanın en kısa sürede yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak kayıtlara geçti. Keşfimiz, tüm konutların 35 yıllık doğalgaz ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteye sahip. Sahada 50'den fazla gemi çalıştı. Bu proje için yurt dışında uzun yıllar çalışıp Türkiye'ye dönen mühendisimiz var. Büyük ve güçlü Türkiye'nin enerjide bağımsızlık meşalesi yine Sakarya gaz sahasından yükseliyor. Dünlere, bugünlere, yarınlara değil Türkiye'nin Yüzyılına ilham olmaya geliyoruz.



Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamlesinin baş mimarı Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten ve liderlikten ötürü şükranlarımı sunuyorum. Önceki dönem enerji bakanına, hali hazırdaki bakanlara ve kuruluşlara, sahada binbir emekle çalışanlara ve dualarıyla bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan 85 milyon vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyorum.