Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir hatırlatması Yunan basınında

Yunan gazeteleri, Erdoğan'ın net mesajını anlık olarak paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk savaş uçaklarına yaptığı tacizlerle gerilimi tırmandırmaya çalışan Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'de konuşan Erdoğan, Atina yönetimine net mesajlar gönderdi.

Yunanistan'a uyarısı geniş yankı uyandırdı

Erdoğan, "Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var: İzmir'i unutma." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerin Yunanistan'a geniş yankı uyandırdı. Yunan gazeteleri, bu açıklamaları son dakika notuyla okurlarına aktardı.

CNN: Yunanistan, İzmir'i unutma

CNN Yunanca, "Erdoğan'ın Yunanistan'a doğrudan ve açık tehdidi: Yunanistan, İzmir'i unutma" başlığını kullandı.

Haberde, "Erdoğan'ın Yunanistan'ın adalarına operasyon sinyali verdiği" şeklindeki not aktarıldı.

Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının, "Yunanistan'ın NATO içinde değeri yoktur." ifadesinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

"Yunanistan'ı doğrudan tehdit etti"

"in.gr" adlı internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı "doğrudan tehdit ettiğini" yazdı.

Erdoğan'ın, "Ankara vakti geldiğinde ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu" vurguladığına işaret edildi.

Erdoğan'ın sözlerini aktardılar: Bir gece ansızın gelebiliriz

"parapolitika.gr" adlı internet sitesi de "Yunanlılar, İzmir'de olanları unutmayın" manşetini attı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebiliriz.

Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız." dediği belirtildi.

Kathimerini: Bedeli ağır olur

"Erdoğan: Yunanistan'a doğrudan tehdit" diyen Kathimerini, Samsun'da konuşan Erdoğan'ın, Atina'yı "Bedeli ağır olur." ifadesiyle uyardığını aktardı.

Ayrıca Erdoğan'ın, TEKNOFEST'teki konuşmasından, "Kimin dostumuz, kimin bize karşı olduğunu iyi bilmeliyiz. Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur." notları paylaşıltı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: İzmir'i unutma ViDEO