Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadağ'daki basın toplantısı konuşması

Karadağ ile ikili ilişkileri geliştirme konusunda kararlılık vurgusu yapan Erdoğan, iki ülkenin barış ve istikrara ciddi katkılar sağladığının altını çizdi.

Bosna Hersek'te resmi temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan Karadağ'a geçti.

Erdoğan, Karadağlı mevkidaşı Milo Cukanoviç ile basın toplantısı düzenledi, Balkanlar'da birlik ve beraberlik mesajı verdi.

ERDOĞAN KARADAĞ'DA KONUŞTU

Karadağ'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, "Değerli dostum Cukanoviç'e nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum." dedi.

TARİHTEN GELEN SORUMLULUK

Erdoğan, iki ülke arasında son derece köklü ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Tarihten gelen bir sorumluluğun içerisindeyiz. Bu ziyaretleri devam ettirmeye çalışıyor ve önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihten gelen bir sorumluluğumuz var VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

"İLK ZİYARETİMİ YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

"Dost ve müttefik Karadağ'a ilk ziyaretimi yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na Antalya'da söz vermiştim, geciktim demiştim. Artık pandemi dinlemeyeceğim, ilk ziyaretimi yapacağım demiştim. Geldik. İyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içinde basın toplantısını yapıyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor.

"DOSTLUK İLİŞKİLERİ ÇOK ESKİ ZAMANLARA DAYANIYOR"

Değerli dostum Cukanoviç'e nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri çok eski zamanlara dayanıyor. Karadağ'ı ilk tanıyan ülkeler arasındayız. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkileri daha da geliştirme konusundaki irademizi bir kez daha teyit ettik.





250 MİLYON DOLARLIK HEDEF

Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Malumunuz Türk sanayisi Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Bu hedefi belirleyelim dedik. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı, ticaret hacmimizi artırmamızı sağlıyor. Türkiye Karadağ'a en çok yatırım yapan 10 ülke arasında yer alıyor.

"KARADAĞ'IN NATO'YA KATILMASINA DESTEK VERDİK"

Görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası konuları görüşme fırsatı bulduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karadağ barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor.

Karadağ'ın Balkanlar'daki barışçıl politikalarını, tüm ülkelerle iyi ilişkiler geliştirme gayretini takdirle izliyoruz. Karadağ'ın NATO'ya katılmasına tüm gücümüzle destek verdik.





"GEÇ KALMIŞ BİR ZİYARETTİ"

Biz tarihten gelen bir sorumluluğun içerisindeyiz. Bu ziyaretleri devam ettirmeye çalışıyor ve önem veriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti, bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içerisindeyim.

Bu kadar güzel bir yeri bugüne kadar görmemiş olmak bizim için bir eksiklikti, bunu gidermiş olduk. Birlik ve beraberlik içinde Bosna Hersek de inşallah sıkıntı ve sorunlarını aşar diye düşünüyorum."