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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Times Meydanı'nda tanıtıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda tanıtıldı.
    • AA
    • 22.09.2021 - 04:23
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 04:41
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Times Meydanı'nda tanıtıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı, İletişim Başkanlığının organizasyonu ile New York'un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda tanıtıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Times Meydanı'nda tanıtıldı VİDEO

    BM GENEL KURULU'NDAKİ ÜYE ÜLKELERE HEDİYE EDİLDİ

    İletişim Başkanlığının organizasyonu ile yapılan tanıtımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitabı görselleriyle birlikte İngilizce olarak tanıtıldı.

    Adaletsizlik, mülteci krizi, uluslararası terörizm ve İslam karşıtlığı başta olmak üzere küresel siyasetin açmazlarına yer verilen kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya geleceği üye ülke liderlerine de takdim edildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Times Meydanı nda tanıtıldı #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kitabı Times Meydanı nda tanıtıldı #2

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