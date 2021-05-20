Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: Ana yaptırımların kaldırılmasında anlaştık

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri hakkında açıklamalarda bulunan Ruhani; petrol, petrokimya, sigorta, bankacılık, gemicilik ve Merkez Bankası'na yönelik yaptırımların kaldırıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, enerji alanında yapılan yeni projelerin açılış törenine video konferans yöntemi ile katılarak açıklamalarda bulundu.

Ruhani konuşmasında, Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin bilgi verdi.

Ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Ruhani, “Ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştık. Yaptırımlara ilişkin bazı detaylar hakkında ise müzakereler devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

“NİHAİ ANLAŞMA İÇİN MÜZAKERELERİMİZ DEVAM EDİYOR”

Üzerinde anlaşma sağlanan ana yaptırımlara ilişkin bilgi veren Ruhani, “Petrol, petrokimya, sigorta, bankacılık, gemicilik ve Merkez Bankası’na yönelik yaptırımların kaldırılması hususunda anlaşma sağlandı. Bu konuda önemli adımlar attık. Nihai anlaşma için müzakerelerimiz devam ediyor.” dedi.

“YAPTIRIMLARIN VE KORONAVİRÜSÜN BELİNİ KIRACAĞIZ”

Mevcut hükümetin, süresi dolana kadar yaptırımların ve koronavirüsün belini kıracağını söyleyen Ruhani, "İthal ettiğimiz ve kendi ürettiğimiz aşılarla korona konusunda kısmi bir güvenceye kavuşacağız." sözlerini kaydetti.