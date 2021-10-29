Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı kabul etti

Temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a giden Erbaş, Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşmede, kardeşlik ve dostluk ilişkilerine vurgu yapıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile temaslarda bulunmak Azerbaycan'a giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, görüşme gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Aliyev, Türk halkına mutluluk ve refah diledi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a yaptığı son ziyareti memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin bir başka örneği olduğunu ve bağları daha da güçlendirdiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş da Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklara yaptığı ziyaretin önemine değindi.

İşgal sırasında Ermeniler tarafından bölgedeki tüm tarihi ve dini eserlerin yıkımına üzüntüyle tanık olduklarını ifade etti.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin her alanda başarıyla gelişmesinden memnuniyetle bahsedildi.

TDV BAKÜ LİSESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Azerbaycan ziyareti kapsamında Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bakü Türk Lisesi'ni de ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Erbaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını kaydetti.

“EN BÜYÜK AMACIMIZ İYİ İNSANLARIN SAYISINI ARTIRMAKTIR”

Erbaş, TDV Bakü Türk Lisesi'nin başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyen, en büyük amaçlarının iyi insan yetiştirmek olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Manevi duyguları yüksek, çalışkan ve vatanını seven insanlara ihtiyacımız var. TDV Bakü Türk Lisesi'nde bu özelliklere sahip yetişmekte olan öğrencilerimizi görünce Cenabı Hakk’a şükretmemek mümkün değil. Eğer bilgi, hikmet, ilim ve irfan sahibi olarak insanları yetiştirmezsek kötüler dünyaya sahip olur. Bizim mücadelemiz kötüler ve kötülüklerledir. En büyük amacımız iyi insanların sayısını artırmaktır.”

Erbaş, İslam'da eğitimin öneminden bahsederek, "Bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Faydalı bilgileri paylaşacağız. İlmin faydalı olanı insanların hayrına olan ilimdir." ifadesini kullandı.

“ERMENİ MEZALİMİNİN BOYUTLARINI GÖRDÜK"

Azerbaycan ziyaretini basın mensuplarına değerlendiren Erbaş, Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okuduğunu, dualar ettiğini bildirdi.

İşgalden kurtarılan illerden Ağdam'ı da ziyaret ettiğini belirten Erbaş, "Orada Ermeni mezaliminin boyutlarını gördük. Bir caminin mihrabının kurşunlanmasına varıncaya kadar nasıl bir büyük zulüm işlediklerini gördük. Evlerin yerinde hiçbir şey kalmamış. Taşlarını bile talan etmişler." diye konuştu.