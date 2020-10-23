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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de

    Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine katılmak üzere KKTC'ye gitti.
    • AA
    • 23.10.2020 - 15:02
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 15:35
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC'de

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Tatar'ın yemin törenine iştirak etmek üzere KKTC'ye gitti.

    Özel uçakla saat 14.10'da Ercan Havalimanı'na gelen Oktay, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de ViDEO

    TATAR VE OKTAY'DAN KARŞILAMA JESTİ

    KKTC'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların 51,69'unu alarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar da son defa Başbakan sıfatıyla Oktay'ı karşılayanlar arasında yer aldı.

    Tatar ile Oktay, Ercan Havalimanı'nda kısa bir süre görüştü. Oktay, daha sonra cumhurbaşkanlığı görevi için KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yemin edecek Tatar'ı Ercan Havalimanı'ndan uğurladı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC de #1

    OKTAY DA YEMİN TÖRENİNE KATILACAK

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Tatar'ın yemin edeceği törene katılacak.

    Yemin töreninin ardından Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilecek devir teslim törenine katılacak.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC de #2

    GÖRÜŞMELERİ BEKLENİYOR

    Törenin ardından Tatar ve Oktay'ın bir araya gelmesi bekleniyor.

    Görüşmede, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC de #3

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC de #4

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC de #5

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