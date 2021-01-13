Cumhuriyetçiler arasında Donald Trump tartışması

Donald Trump konusunda ikiye bölünen Cumhuriyetçilerden bazıları görevden almayı savunurken, kimi isimler ise bu hareketin Trump'ı yücelteceğini düşünüyor.

Düzenlediği mitingdeki çağrısıyla destekçilerini ABD Kongresi'ne yönlendiren Başkan Donald Trump, Kongre'ye baskın sonucu 5 kişinin öldüğü olaylarda hedef tahtasına oturtuldu.

Sosyal medya hesaplarında karşılaştığı engellerin ardından Cumhuriyetçiler de Trump'a sırtını dönmeye başladı.

TRUMP, CUMHURİYETÇİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Axios internet sitesinin haberine göre, önde gelen Cumhuriyetçiler, 20 Ocak'ta görevi Joe Biden'a devretmeye hazırlanan Başkan için ikiye bölünmüş durumda.

GÖREVİNE SON VERİLSİN Mİ TARTIŞMASI

Kimi Cumhuriyetçiler Donald Trump'ın hızlı bir şekilde görevden alınmasını isterken, bazıları da süreç içinde Trump'ın kendi kendine "ortadan kaybolması gerektiği" yönünde görüş bildirdi.

"GÖREVİNE SON VERİLMESİ TRUMP'I YÜCELTİR"

Konuyla ilgili kaynaklar, Senato çoğunluğunun lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell'in, Trump'ı mahkum etmek için oy kullanmama ihtimalinin daha yüksek olacağını söylüyor.

Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi lideri Kevin McCarthy'nin "Trump'sız bir dünya" istediği, ancak onu "arkadan vurmak istemediği" konuşuluyor.

Ayrıca Trump'ın görevine son verilmesinin onu "yücelteceği" ve bu yöntemin "aptalca" olduğunu düşünenler bulunuyor.