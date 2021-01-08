Cumhuriyetçiler, Donald Trump'ın görevden alınmasını istemiyor

ABD'de Kongre'deki baskının ardından yapılan ankette "Trump azledilsin mi" sorusu yöneltildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginin ardından Kongre'ye baskın düzenleyen Trump destekçilerinin yol açtığı olaylarda hayatını kaybedenler oldu.

Trump, yaşananlar üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm Amerikalılar gibi ben de şiddet, hukuksuzluk ve kargaşadan dolayı sarsıldım." dedi.

ABD'NİN YÜZDE 83'Ü KONGRE'YE BASKINA KARŞI ÇIKTI

Tüm dünyanın gündemine oturan işgal girişiminin ardından Anayasa'nın 25. maddesi işletilerek, 20 Ocak'ta görevi Demokrat Joe Biden'a devredecek Trump'ın görevden alınması tartışılıyor.

Axios haber sitesinin ABD'de yapılan bir anketi paylaştığı haberine göre, Kongre'ye baskın düzenlenmesine karşıtlığın yüzde 83 düzeyinde olduğu ortaya çıktı.

CUMHURİYETÇİLER "TRUMP AZLEDİLMESİN" DİYOR

Bu oran Demokratlar arasında yüzde 97, Cumhuriyetçiler için yüzde 70 olarak gerçekleşti.

Donald Trump'ın görevden alınmasıyla ilgili soruya toplamda yüzde 51 oranında destek verilirken, Demokratların yüzde 86'sı Trump'ın azledilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 15'i görevden alma seçeneğine sıcak baktı.

ABD'DE 25. MADDE TARTIŞMASI

Donald Trump'ın görevi bırakmasına iki haftadan az bir süre kala Cumhuriyetçi bazı yetkililer, Trump'ı durdurmak için sert adımlar atmayı değerlendiriyor.

Önlemler arasında kınama, görevi kötüye kullanma suçlaması veya Anayasa'nın 25. maddesini devreye alma gibi seçenekler yer alıyor.

MIKE PENCE SEÇENEĞİ

Söz konusu madde, başkanın görevi yerine getiremediğine karar verilmesi durumunda, başkan yardımcısının görevi başkan vekili olarak devralmasını söylüyor.

Seçeneklerin, şimdiki ve eski Beyaz Saray yetkilileri ile Cumhuriyetçi lobiciler ve siyasi danışmanlar arasında dillendirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili iki kaynağa göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri, 25. maddenin gündeme getirilmesi yönünde teşvik ediyor.