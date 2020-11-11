Dağlık Karabağ sözde başkanı Harutyunyan: Askerlerimize hep birlikte ihanet ettik

Karabağ’ın sözde başkanı Arayik Harutyunyan, yaptıkları anlaşma ile askerlerine ihanet ettiklerini söyledi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi Türk dünyasında ibüyük sevince neden olurken Ermenistan'daki karışıklık devam ediyor.

Muhalif partilerin öncülüğünde Ermeni halkı sokaklara dökülürken Başbakan Nikol Paşinyan vatan haini ilan edildi.

Okların hedefindeki bir başka isim de Dağlık Karabağ’ın sözde başkanı Arayik Harutyunyan.

Harutyunyan konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

"ASKERLERİMİZE İHANET ETTİK"

Yapılan anlaşma ile kendi askerlerine ihanet ettiklerini söyleyen Harutyunyan, "Genç askerlerimize hep birlikte ihanet ettik. Bu anlaşmayı imzalamalıydık. Çünkü binlerce askerimiz Azerbaycan ordusu tarafından kuşatılmak üzereydi." ifadelerini kullandı.