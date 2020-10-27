Dağlık Karabağ’ın sözde askeri sorumlusu Celal Harutyunyan görevden alındı

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan, yaralanınca görevine son verildi.

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan güçlerine karşı büyük üstünlük kuran Azerbaycan, etkili kara ve hava operasyonlarıyla topraklarını geri almayı sürdürüyor.

Asker sayısında ciddi oranda kayıp yaşayan Ermenistan, çareyi kadınları askere almakta buldu.

AZERBAYCAN'IN OPERASYONUNDA YARALANDI

Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan da Azerbaycan'ın operasyonlarında yaralananlar arasında bulunuyor.

HARUTYUNYAN GÖREVDEN ALINDI

Bu gelişme üzerine Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan’ın Dağlık Karabağ’da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtti.

OPERASYONUN BİLANÇOSU

Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtardı.

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