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    Dalaman - Manchester yolcu uçağında bomba alarmı

    Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine giden Jet2 hava yolu firmasına ait bir yolcu uçağı, İngiliz savaş uçakları eşliğinde başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'na indirildi.
    • 13.10.2022 - 02:13
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    Dalaman - Manchester yolcu uçağında bomba alarmı

    İngiliz hava yolu şirketi Jet2, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak Dalaman'dan Manchester'a giden LS922 sefer sayılı uçağın, Birleşik Krallık Hava Trafik Kontrolü yönetiminde, Londra'daki Stansted Havalimanı'na yönlendirildiğini teyit etti.

    Bomba ihbarı üzerine zorunlu iniş yaptırıldı

    AA'nın haberine göre; İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bomba ihbarı nedeniyle Stansted Havalimanı'na yönlendirilen yolcu uçağına, 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı eşlik etti.

    Stansted Havalimanı'ndan bir sözcü de olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

    "Dalaman'dan Manchester'a giden bir Jet 2 uçağı bu akşam Stansted Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak güvenli bir şekilde indi ve ana yolcu terminalinden uzak bir yere park etti. Pist kısa bir süreliğine kapatıldı ama şimdi yeniden açıldı."

    Dalaman - Manchester yolcu uçağında bomba alarmı #1


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