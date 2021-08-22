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- Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı
Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 15:25
- Güncelleme : 22.08.2021 - 15:29
Küresel eğlence sektörünün saygın dergisi Variety, film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Çarşamba günü yayınlanan listede, son zamanlardaki en yüksek maaşlı 17 film yıldızı yer aldı.
53 yaşındaki İngiliz aktör Daniel Craig, ''Knives Out'' filmi için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma ile film başına en çok kazanan oyuncular listesinin başına yerleşti.
Daniel Craig'i, tek film için 50 milyon dolara anlaşan 49 yaşındaki Dwayne Johnson izledi.
''King Richard'' filminden 40 milyon dolar kazanacak olan 52 yaşındaki Will Smith ise üçüncü sırada.
Hollywood'da ücret eşitliği bu yıl da sağlanamadı. Listenin ilk 10'unda sadece üç kadın oyuncu yer aldı.
Film başına en yüksek kazanca sahip kadın oyuncu, 25 milyon dolar ile 31 yaşındaki Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence oldu.
İşte en çok kazanan oyuncular....
DANIEL CRAIG
Knives Out / 100 milyon dolar
DWAYNE JOHNSON
Red One / 50 milyon dolar
WILL SMITH
King Richard / 40 milyon dolar
DENZEL WASHINGTON
The Little Things / 40 milyon dolar
LEONARDO DICAPRIO
Don't Look Up / 30 milyon dolar
MARK WAHLBERG
Spenser Confidential / 30 milyon dolar
JENNIFER LAWRENCE
Don't Look Up / 25 milyon dolar
JULIA ROBERTS
Leave the World Behind / 25 milyon dolar
SANDRA BULLOCK
The Los City of D / 25 milyon dolar
RYAN GOSLING
The Grey Man / 20 milyon dolar