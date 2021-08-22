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    Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı

    Küresel eğlence sektörü dergisi Variety, film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Daniel Craig, Netflix ile yaptığı anlaşma sayesinde 100 milyonla en yüksek ücretli film yıldızı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 15:29
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    Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı

    Küresel eğlence sektörünün saygın dergisi Variety, film anlaşmalarından en çok kazanan oyuncuları açıkladı. Çarşamba günü yayınlanan listede, son zamanlardaki en yüksek maaşlı 17 film yıldızı yer aldı.

    53 yaşındaki İngiliz aktör Daniel Craig, ''Knives Out'' filmi için yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma ile film başına en çok kazanan oyuncular listesinin başına yerleşti.

    Daniel Craig'i, tek film için 50 milyon dolara anlaşan 49 yaşındaki Dwayne Johnson izledi.

    ''King Richard'' filminden 40 milyon dolar kazanacak olan 52 yaşındaki Will Smith ise üçüncü sırada.

    Hollywood'da ücret eşitliği bu yıl da sağlanamadı. Listenin ilk 10'unda sadece üç kadın oyuncu yer aldı.

    Film başına en yüksek kazanca sahip kadın oyuncu, 25 milyon dolar ile 31 yaşındaki Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrence oldu.

    İşte en çok kazanan oyuncular....

    DANIEL CRAIG

    Knives Out / 100 milyon dolar

    Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı #1

    DWAYNE JOHNSON

    Red One / 50 milyon dolar

    Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı #2

    WILL SMITH

    King Richard / 40 milyon dolar

    Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı #3

    DENZEL WASHINGTON

    The Little Things / 40 milyon dolar

    Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı #4

    LEONARDO DICAPRIO

    Don't Look Up / 30 milyon dolar

    Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı #5

    MARK WAHLBERG

    Spenser Confidential / 30 milyon dolar

    Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı #6

    JENNIFER LAWRENCE

    Don't Look Up / 25 milyon dolar

    Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı #7

    JULIA ROBERTS

    Leave the World Behind / 25 milyon dolar

    Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı #8

    SANDRA BULLOCK

    The Los City of D / 25 milyon dolar

    Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı #9

    RYAN GOSLING

    The Grey Man / 20 milyon dolar

    Daniel Craig, en çok kazanan film yıldızı oldu! Film başına aldığı ücret ağızları açık bıraktı #10

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