Danimarka, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Kanda pıhtılaşma etkilerinin görülmesi ile Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşının kullanılması Danimarka’da durduruldu.

Danimarka, AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşıya yönelik yeni bir adım attı.

Gençlerde kullanımının ‘nadir kan pıhtılaşmasına’ neden olduğu ileri sürülen aşıya yönelik açıklama yapan yetkililer, bir sonraki duyuruya kadar aşının kullanımının durdurulduğunu açıkladı.

Böylece Danimarka, AstraZeneca aşısını kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke oldu.

TEKRAR KULLANMA İHTİMALİ MEVCUT

Açıklamada, "Danimarka Sağlık Kurumu, Covid-19'a karşı aşılamalara AstraZeneca aşısı olmadan devam edilmesini kararlaştırdı." denildi.

İlerleyen zamanlarda tekrar kullanılması ihtimalinin mevcut olduğu belirtildi. Kararın ülkedeki aşılama programını birkaç hafta geciktireceği öngörülüyor.

KANDA PIHTILAŞMA VAKALARI İLE BAĞLANTILI

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşı ile kanda pıhtılaşma vakaları arasında bağlantı olduğunu belirtmişti.

Fakat bunun çok nadir görüldüğü açıklanmış, kan pıhtılaşmasının AstraZeneca aşısının nadir bir yan etkisi olarak listelenmesi gerektiği söylenmişti.

Aşı tedarikinde yaşanan aksaklıklara dikkat çeken EMA, aşının faydalarının risklerden daha fazla olduğunu vurgulamıştı.