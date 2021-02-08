Danimarka Başbakanı Frederiksen'den temizlik pozu

Hafta sonunu evde geçiren Danimarka Başbakanı Frederiksen, cam silerken verdiği pozu sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük ilgi gördü.

Hafta sonunu evde geçirdiğini belirten Başbakan Frederiksen, günlük kıyafeti ile temizlik yaparken çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Frederiksen, cam silerken çekilen fotoğrafın altında yaptığı açıklama ile uzun süredir evinde temizlik yapamadığını belirtti.

HAFTA SONU VE KIŞ GÜNEŞİ

Mette Frederiksen, cam silerken çekilen fotoğrafı, “Hafta sonu ve kış güneşi. Geçtiğimiz aylarda pencereleri temizlemek için çok fazla zaman olmadığı ortaya çıktı. İyi pazarlar.” notuyla paylaştı.

SIK SIK SELFİE'LERİNİ PAYLAŞIYOR

Danimarka tarihini en geç başbakanı olan Frederiksen, sık sık selfie ve yaptığı gezilerde çektiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor.

Ev hallerini paylaşan Başbakan Frederiksen, sempatik tavırları ile sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekiyor.